Популярный телеведущий едва не погиб во время отдыха

Бывший ведущий популярного британского шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что едва не погиб во время отдыха. Об этом он сообщил в интервью изданию The Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Кларксона, инцидент произошел в прошлом году на Сейшельских островах. Во время одного из погружений в воду он почувствовал себя плохо и, добравшись до берега, понял, что у него в легких скопилась жидкость. Телеведущего доставили в больницу, где врачи обнаружили у него полную блокировку одной из артерий, питающих сердце, и провели операцию по установке стента - специальной конструкции, которая обеспечивает расширение суженного участка сосуда.

"Похоже, что из артерий, питающих мое сердце кровью, одна была полностью заблокирована, и к этому же состоянию приближалась вторая", - вспомнил телеведущий. По словам врачей, без операционного вмешательства у Кларксона бы оставалось всего несколько дней жизни.

Телеведущий добавил, что после случившегося был вынужден кардинально изменить образ жизни и отказаться от любимых продуктов. Он с юмором отметил, что ограничения убрали из его жизни все веселье.