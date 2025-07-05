Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили свой развод

После многочисленных слухов Кэти Перри и Орландо Блум прекратили скрывать завершение своих отношений. Официальные представители пары подтвердили факт их расставания, передает Day.Az.

"Они будут по-прежнему считать друг друга родными людьми, поскольку их общим приоритетом всегда будет воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении", - приводит заявление издание Page Six.

Их взаимоотношения постепенно изменяют форму, и в скором времени они урегулируют все необходимые правовые вопросы. Несмотря на это, артисты сохраняют дружеское общение и намерены по-прежнему появляться вместе как семья ради своего ребенка.

Слухи о разрыве Кэти Перри и Орландо Блума появились в июне 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что пара испытывала стресс из-за прохладного приема поклонниками нового альбома певицы. Это и вызвало напряженность в отношениях знаменитостей. Орландо долгое время пытался поддерживать возлюбленную, но, судя по всему, его терпению пришел конец.

Напомним, Кэти и Орландо знакомы давно - они впервые встретились еще в 2013 году, однако романтические чувства возникли лишь в 2016-м. Влюбленные не скрывали своих отношений: их часто видели вместе, хотя официальное подтверждение последовало спустя несколько месяцев. Позже звездная пара пережила непродолжительный разрыв, но уже через год воссоединилась. В 2019 году Орландо сделал Кэти предложение, о котором певица с улыбкой рассказывала в интервью.