Внешность 42-летней топ-модели поразила соцсети

Американская модель Эдрианн Карри показала снимки до и после появления седых волос и вызвала ажиотаж в сети.

Как передает Day.Az, соответствующие комментарии опубликованы на ее странице в Instagram.

Так, на первом фото, сделанном в феврале 2003 года, победительница первого сезона шоу "Топ-модели по-американски" запечатлена в черной майке и с темными волосами. На втором кадре манекенщица предстала в синем наряде и продемонстрировала седые пряди. В описании к посту знаменитость уточнила, что в 42 года стала обладательницей обесцвеченных волос.

Поклонники обсудили внешность знаменитости в комментариях под постом. "Седые волосы, глянцевая кожа и яркие глаза! Я бы хотела выглядеть как ты", "Ты такая красивая!", "Ты выглядишь также, но лучше", "Какие 42? Ты прекрасна как никогда", "Постарела как хорошее вино", - высказывались они.