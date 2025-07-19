Известный актер решил избавиться от жилья в США

Ирландский актер Лиам Нисон решил избавиться от своей квартиры в США. Он выставил жилье в Нью-Йорке на продажу за 10,7 миллиона долларов, пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, квартира вышла на рынок четыре месяца назад. Это стало второй попыткой Нисона продать дом: в начале 2024 года он уже пытался найти нового собственника, но запрашивал большую сумму - 12,7 миллиона долларов. Сейчас актер ведет переговоры с потенциальным покупателем.

Квартира находится на 28-м этаже жилого здания в районе площади Миллениум-парк. Жилье площадью около 420 квадратных метров имеет пять комнат и пять ванных. Интерьер оформлен в светлых тонах с преобладанием бежевого, белого и серого оттенков.