https://news.day.az/showbiz/1771838.html Марк Руффало вернется к роли Халка Актер Марк Руффало вернется к роли Халка в фильме "Человек-паук: Совершенно новый день". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Также к роли злодея Скорпиона вернется актер Майкл Мэндо, а Джон Бернтал вновь сыграет Карателя. Подробности сюжета пока держатся в секрете.
Марк Руффало вернется к роли Халка
Актер Марк Руффало вернется к роли Халка в фильме "Человек-паук: Совершенно новый день". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также к роли злодея Скорпиона вернется актер Майкл Мэндо, а Джон Бернтал вновь сыграет Карателя. Подробности сюжета пока держатся в секрете.
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