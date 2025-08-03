Актер Марк Руффало вернется к роли Халка в фильме "Человек-паук: Совершенно новый день". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также к роли злодея Скорпиона вернется актер Майкл Мэндо, а Джон Бернтал вновь сыграет Карателя. Подробности сюжета пока держатся в секрете.