Рианна отреагировала на ставшее мемом в 2011 году неудачное фото

Барбадосская певица Рианна отреагировала на неудачное фото, которое стало мемом в 2011 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий появился под постом Instagram-аккаунта @fembase, посвященного сплетням о звездах и трендах.

Речь идет о снимке, сделанном во время ее выступления на концерте V Festival. Тогда поп-исполнительница вышла на сцену в джинсовой рубашке с завязанными под грудью концами, дополнив при этом свой образ пышной кудрявой прической, макияжем в стиле smoky eyes и массивными ожерельями. На размещенном фото знаменитость запечатлена с озадаченным выражением лица и со шрамом на подбородке.

Автор поста рассказал, что недавние исследования показали, что многих мужчин привлекают неидеальные снимки их избранниц, поскольку они кажутся более откровенными, чем идеально отфотошопленные кадры. Рианна, в свою очередь, ответила на высказывание и свое неудачное фото. "Ну, и как я поймаю этого бродягу?" - прокомментировала она публикацию.