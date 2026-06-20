Кейт Бланшетт получила должность в Оксфорде

Актрису Кейт Бланшетт получила должность в Оксфорде. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

57-летнюю Кейт Бланшетт пригласили преподавать в театре современного искусства в Оксфордском университете. В рамках обучения актриса проведет серию бесед, лекций и творческих встреч со студентами.