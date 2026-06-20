https://news.day.az/showbiz/1842763.html Кейт Бланшетт получила должность в Оксфорде Актрису Кейт Бланшетт получила должность в Оксфорде. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 57-летнюю Кейт Бланшетт пригласили преподавать в театре современного искусства в Оксфордском университете. В рамках обучения актриса проведет серию бесед, лекций и творческих встреч со студентами.
Кейт Бланшетт получила должность в Оксфорде
Актрису Кейт Бланшетт получила должность в Оксфорде. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
57-летнюю Кейт Бланшетт пригласили преподавать в театре современного искусства в Оксфордском университете. В рамках обучения актриса проведет серию бесед, лекций и творческих встреч со студентами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре