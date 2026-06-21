Звезда «Острых козырьков» стала лицом нового выпуска журнала

Звезда "Острых козырьков", актриса Аня-Тейлор Джой, стала лицом нового выпуска журнала. Снимки появились в Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аня-Тейлор Джой позировала в желтом пестро платье с отделкой из белого кружева. Образ дополнили золотые серьги. Волосы актрисе уложили мелкими прядями и сделали легкий макияж с ягодной помадой. Съемка прошла на пляже.