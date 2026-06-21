https://news.day.az/showbiz/1842764.html Звезда «Острых козырьков» стала лицом нового выпуска журнала Звезда "Острых козырьков", актриса Аня-Тейлор Джой, стала лицом нового выпуска журнала. Снимки появились в Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Аня-Тейлор Джой позировала в желтом пестро платье с отделкой из белого кружева. Образ дополнили золотые серьги.
Звезда «Острых козырьков» стала лицом нового выпуска журнала
Звезда "Острых козырьков", актриса Аня-Тейлор Джой, стала лицом нового выпуска журнала. Снимки появились в Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Аня-Тейлор Джой позировала в желтом пестро платье с отделкой из белого кружева. Образ дополнили золотые серьги. Волосы актрисе уложили мелкими прядями и сделали легкий макияж с ягодной помадой. Съемка прошла на пляже.
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