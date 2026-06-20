Музыкант Rolling Stones сделал печальное заявление

Гитарист британской рок-группы Rolling Stones Кит Ричардс сделал печальное для поклонников коллектива заявление. 82-летнего музыканта цитирует Uncut, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Ричардса, группа откажется от гастролей несмотря на выход нового альбома "Foreign Tongues".

"Я не знаю, возможны ли гастроли для нас. Путешествия изматывают", - признался он.

Однако артист допускает, что группа даст концерт в одной из мировых столиц. Ричардс добавил, что будет играть в Rolling Stones, пока может.

"Это все еще немного ошеломляет, даже в таком возрасте", - говорит он.