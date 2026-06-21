Дуа Липа показала свадебное платье

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа поделилась фото со своей свадьбы с британским актером Каллумом Тернером, показав роскошное платье от Chanel. Об этом пишет InStyle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наряд из коллекции Haute Couture создал Матье Блази, дизайн разрабатывали в течение нескольких лет. Белое платье с открытой спиной и узкой юбкой украшено вшитыми вручную 480 тысячами бусин от Atelier Montex и драгоценностями, на работу с которыми у мастеров Lesage ушло 1 155 часов.

На двухметровом шлейфе расположены 25 тысяч перьев, а завершают образ шестиметровая фата, также вручную расшитая бусинами и перьями, и изготовленные на заказ мастерами Massaro белые туфли-лодочки из атласа.