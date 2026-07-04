Сын Памелы Андерсон женился на подруге детства

Сын актрисы Памелы Андерсон Дилан Ли женился на подруге детства Пауле Брасс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Just Jared.

Свадебная церемония прошла на закате в Сен-Тропе. Паула Брасс предпочла для свадьбы платье Oscar de la Renta с глубоким декольте и пышной юбкой. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж. Дилан Ли появился на торжестве в классическом черном костюме с белой рубашкой. Свадьбу посетила и мать Дилана Ли Памела Андерсон. Актриса позировала в желтом кружевном платье с накидкой.

Памела Андерсон родила двоих детей от рок-музыканта Томми Ли, за которым была замужем три года. Старшему сыну экс-супругов Брэндону 29 лет, а младшему Дилану 28 лет.