Бибера затравили за выступление в финале ЧМ

Певца Джастина Бибера раскритиковали за выступление в финале Чемпионата мира по футболу в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание HLN.

19 июля Джастин Бибер появился с гитарой в руках на поле стадиона MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Певец исполнил акустическую версию песни Everything Hallelujah из альбома Swag II 2025 года. Однако некоторые футбольные болельщики не оценили номер артиста.

"Спасибо, Джастин Бибер, за то, что ты совершенно испортил атмосферу", - написал один из недовольных интернет-пользователей.