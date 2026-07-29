https://news.day.az/showbiz/1850864.html Маколей Калкин готовит новую часть фильма «Один дома» Актер Маколей Калкин предложил руководству Disney идею для нового фильма франшизы "Один дома". Об этом сообщает TMZ со ссылкой на Мэтта Беллони из Puck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Не так давно Калкин встретился с топ-менеджерами студии в Бербанке и представил свой проект.

Маколей Калкин готовит новую часть фильма «Один дома»

Шоу-бизнес, 29 июля 2026 15:41 (UTC +04:00) 1 423
Маколей Калкин готовит новую часть фильма «Один дома»

Актер Маколей Калкин предложил руководству Disney идею для нового фильма франшизы "Один дома". Об этом сообщает TMZ со ссылкой на Мэтта Беллони из Puck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Не так давно Калкин встретился с топ-менеджерами студии в Бербанке и представил свой проект. СМИ сообщают, что представители Disney высоко оценили идею, хотя подробности сюжета пока не разглашаются.

По предварительной информации, замысел Калкина может быть основан на концепции, которую он озвучивал на юбилее "Одного дома" в прошлом году. В этой версии Кевин - отец-одиночка, а его сын, чувствуя нехватку внимания, запирает отца снаружи и ставит ловушки, чтобы тот не смог вернуться домой.

Маколей Калкин впервые сыграл роль Кевина Маккаллистера в возрасте 9 лет в оригинальной ленте, которая стала классикой рождественского кино. Успех закрепился за продолжением, вышедшим позже. В 2018 году актер вернулся к этому образу в рекламном ролике для Google Assistant.

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#МАКОЛЕЙ КАЛКИН
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