Disney задумался об увольнениях

Транснациональная медиакорпорация Walt Disney задумалась о массовых увольнениях ради экономии 20 процентов ежегодных трат. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гигант индустрии готовится к сокращению тысяч рабочих мест, преимущественно, в тематических парках, телеканалах и киностудии. Главный исполнительный директор Джош Д'Амаро намерен реинвестировать часть сэкономленных средств в кино- и телепроизводство, технологии, а также в тематические парки и круизные компании.

За последние годы Disney сократила расходы на миллиарды долларов и уволила тысячи сотрудников. Сокращения коснулись всех подразделений, включая ABC, Pixar, ESPN, киностудию и подразделение развлечений. По состоянию на конец прошлого финансового года в компании по всему миру работала 231 тысяча человек.

В начале октября The Wall Street Journal сообщил, что Disney планирует реструктуризацию телевизионного подразделения, а также сокращение штата юридического отдела и отдела по связям с общественностью.

На конференции Bloomberg Screentime в Лос-Анджелесе в прошлом месяце президент Disney Дана Уолден заявила, что "необходимо постоянно оценивать структуру и масштабы организации". Технологии нацелились на наш бизнес, и мы должны выживать, процветать и расти, и это то, что мы собираемся делать", - пояснил он.