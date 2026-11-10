Джастин Тимберлейк поучаствовал в показе с сыновьями и племянницей

Певец Джастин Тимберлейк вышел на публику с сыновьями и племянницей с синдромом Дауна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Джастин Тимберлейк с детьми принял участие в благотворительном показе мод Be Beautiful Be Yourself, который ежегодно организует фонд Global Down Syndrome Foundation в Денвере. Певец поддержал 7-летнюю племянницу Заю с синдромом Дауна. На подиум вместе с артистом также вышли его сыновья от актрисы Джессики Бил: 11-летний Сайлас и 6-летний Финеас.

"Мы с Джессикой обожаем Заю, и невероятно гордимся тем, какой огромный вклад она вносит в мир. Каждый человек с синдромом Дауна заслуживает возможности полностью раскрыть свой потенциал, и именно поэтому работа фонда так много значит для нашей семьи", - цитирует издание слова певца.

В 2026 году появились слухи, что Бил собирается развестись с мужем из-за отсутствия помощи с сыновьями. По словам инсайдера, актрисе не нравится постоянное отсутствие Тимберлейка дома. Однако официально пара не давала никаких комментариев.

Супруги познакомились благодаря общим друзьям, а близко стали общаться после вечеринки в честь "Золотого глобуса" в 2007 году. Через пять лет пара официально зарегистрировала отношения.