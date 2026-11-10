https://news.day.az/showbiz/1873228.html Джастин Тимберлейк поучаствовал в показе с сыновьями и племянницей Певец Джастин Тимберлейк вышел на публику с сыновьями и племянницей с синдромом Дауна. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Джастин Тимберлейк поучаствовал в показе с сыновьями и племянницей

Шоу-бизнес, 10 ноября 2026 14:31 (UTC +04:00) 221
Джастин Тимберлейк поучаствовал в показе с сыновьями и племянницей

Певец Джастин Тимберлейк вышел на публику с сыновьями и племянницей с синдромом Дауна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Джастин Тимберлейк с детьми принял участие в благотворительном показе мод Be Beautiful Be Yourself, который ежегодно организует фонд Global Down Syndrome Foundation в Денвере. Певец поддержал 7-летнюю племянницу Заю с синдромом Дауна. На подиум вместе с артистом также вышли его сыновья от актрисы Джессики Бил: 11-летний Сайлас и 6-летний Финеас.

"Мы с Джессикой обожаем Заю, и невероятно гордимся тем, какой огромный вклад она вносит в мир. Каждый человек с синдромом Дауна заслуживает возможности полностью раскрыть свой потенциал, и именно поэтому работа фонда так много значит для нашей семьи", - цитирует издание слова певца.

В 2026 году появились слухи, что Бил собирается развестись с мужем из-за отсутствия помощи с сыновьями. По словам инсайдера, актрисе не нравится постоянное отсутствие Тимберлейка дома. Однако официально пара не давала никаких комментариев.

Супруги познакомились благодаря общим друзьям, а близко стали общаться после вечеринки в честь "Золотого глобуса" в 2007 году. Через пять лет пара официально зарегистрировала отношения.

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В Шуше День Победы отметили фейерверком - ФОТО 8 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 926
В CineMastercard установлена мемориальная доска в память о шехиде Сахавате Гасанове - ФОТО 8 ноября 23:35 (UTC+04), Общество 968
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира - ФОТО 8 ноября 23:08 (UTC+04), Спорт 991
У США осталось 2 дня - Арагчи 8 ноября 22:50 (UTC+04), В мире 2 410
В Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 22:38 (UTC+04), Общество 962
«Детский мат» от Президента Ильхама Алиева - Азербайджан и Турция едины 8 ноября 22:25 (UTC+04), Политика 7 779
От Шуши до Ханкенди: историческая Победа и стратегический курс Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 8 ноября 22:15 (UTC+04), Политика 8 078
Символы Анкары и Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО 8 ноября 21:36 (UTC+04), Политика 2 172
Зрелищный фейерверк на концерте в Баку в честь Дня Победы - ФОТО 8 ноября 21:16 (UTC+04), Общество 4 937
Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ФОТО 8 ноября 20:58 (UTC+04), Официальная хроника 967
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 6 417
Члены «Движения мусульманского единства» будут депортированы из Германии: так диктуют логика и закон 8 ноября 20:37 (UTC+04), Политика 4 138
В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов - ФОТО 8 ноября 20:25 (UTC+04), Общество 1 000
Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган 8 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 2 201
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 8 ноября 20:04 (UTC+04), Официальная хроника 8 591
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами - ВИДЕО 8 ноября 19:51 (UTC+04), Официальная хроника 10 176
В Баку состоялись праздничные выступления военных оркестров - ФОТО 8 ноября 19:39 (UTC+04), Общество 983
Самолет приземлился на оживленную дорогу в США - ФОТО 8 ноября 19:27 (UTC+04), В мире 2 282
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Эрдоганом в Шуше - ВИДЕО 8 ноября 19:15 (UTC+04), Официальная хроника 8 237
Фахрия Халафова с большим успехом представила фильм о Хуршидбану Натаван – зрители смотрели стоя, зал был переполнен - ФОТО 8 ноября 19:08 (UTC+04), Культура 1 256
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