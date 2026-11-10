https://news.day.az/showbiz/1873236.html Жизель Бюндхен выложила редкое фото с мужем и призналась ему в любви Супермодель Жизель Бюндхен впервые за долгое время показала в Instagram редкое фото с мужем Хоакимом Валенте. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Жизель Бюндхен публично поздравила супруга с днем рождения. В честь его 39-летия супермодель выложила фото, на котором они позировали на фоне сада.
Жизель Бюндхен выложила редкое фото с мужем и призналась ему в любви
Супермодель Жизель Бюндхен впервые за долгое время показала в Instagram редкое фото с мужем Хоакимом Валенте.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Жизель Бюндхен публично поздравила супруга с днем рождения. В честь его 39-летия супермодель выложила фото, на котором они позировали на фоне сада. Манекенщица была запечатлена в желтом сетчатом топе и серьгах-кольцах, а спортсмен предстал в зеленой рубашке.
"Сегодня родился великий человек. Как же мне повезло - я тебя так сильно люблю!" - подписала пост знаменитость.
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