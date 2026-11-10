Жизель Бюндхен выложила редкое фото с мужем и призналась ему в любви

Супермодель Жизель Бюндхен впервые за долгое время показала в Instagram редкое фото с мужем Хоакимом Валенте.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жизель Бюндхен публично поздравила супруга с днем рождения. В честь его 39-летия супермодель выложила фото, на котором они позировали на фоне сада. Манекенщица была запечатлена в желтом сетчатом топе и серьгах-кольцах, а спортсмен предстал в зеленой рубашке.

"Сегодня родился великий человек. Как же мне повезло - я тебя так сильно люблю!" - подписала пост знаменитость.