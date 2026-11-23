Голливудская актриса Флоренс Пью опровергла в Instagram слухи о пластической операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 30-летняя Флоренс Пью прокомментировала один из видеороликов, в котором ее обвинили в пластической операции. Актриса опровергла предположение и объяснила, что ее лицо изменилось из-за того, что она стала старше.

"Ребята, мне исполнилось 30. Я взрослая женщина. Тело и лицо меняются. Не стоит искать в этом скрытый смысл. Меня пугает, что люди даже не могут отличить возрастные изменения от хирургического вмешательства. К сожалению, детская пухлость щечек не сохраняется навсегда", - написала звезда.