Актриса Сандра Буллок опубликовала фото своих приемных детей - 16-летнего сына Луи и 14-летней дочери Лейлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.

62-летняя Сандра Буллок отправилась с детьми в калифорнийский парк развлечений Диснейленд. Актриса показала прогулку детей по парку в ободках с ушками Микки Мауса.

"Иногда нужно просто перестать волноваться и напомнить себе, каково это - быть ребёнком. К сведению: в мороженом нет калорий, если прокатиться на аттракционе "Стражи Галактики", - написала Буллок.