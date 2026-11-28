https://news.day.az/showbiz/1877501.html Сандра Буллок показала редкие фото приемных детей Актриса Сандра Буллок опубликовала фото своих приемных детей - 16-летнего сына Луи и 14-летней дочери Лейлы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram. 62-летняя Сандра Буллок отправилась с детьми в калифорнийский парк развлечений Диснейленд.
Сандра Буллок показала редкие фото приемных детей
Актриса Сандра Буллок опубликовала фото своих приемных детей - 16-летнего сына Луи и 14-летней дочери Лейлы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.
62-летняя Сандра Буллок отправилась с детьми в калифорнийский парк развлечений Диснейленд. Актриса показала прогулку детей по парку в ободках с ушками Микки Мауса.
"Иногда нужно просто перестать волноваться и напомнить себе, каково это - быть ребёнком. К сведению: в мороженом нет калорий, если прокатиться на аттракционе "Стражи Галактики", - написала Буллок.
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