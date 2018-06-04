В Азербайджане восстановлен разрушенный селями мост

Разрушенный селями пешеходный мост в Гекчайском районе восстановлен. Об этом сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли, передает Day.Az.

По его словам, вчера сотрудники агентства приступили к работам по восстановлению моста. "Была привлечена вся тяжелая техника и живая сила. Восстановлены и мост, и движение пешеходов", - сказал Наджафли.

Наджафли также добавил, что начались и работы по восстановлению автомобильной дороги.

"В верхней части реки началось строительство временной альтернативной автомобильной дороги", - сказал он.

Наджафли сказал, что сели не нанесли ущерб мосту.

"Сам мост и опоры на месте, просто селевые потоки смыли прибрежную дамбу. В результате разрушения сооружения, регулирующего воду, русло реки расширилось, и дорогу смыло. Новый мост строиться не будет, а будет восстановлен старый", - сказал Наджафли.

В заключение он добавил, что в течение недели на этой территории будет построена временная автомобильная дорога и автомобильное движение будет восстановлено.

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