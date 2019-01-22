Азербайджан переведет поликлиники на новую систему

В Азербайджане поликлиники также будут работать по системе обязательного медицинского страхования, и ни одна поликлиника или клиника не останется вне этой системы. Об этом во вторник сообщил Trend председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, передает Day.Az.

По словам председателя правления, после применения этой системы поликлиники будут оказывать населению те же услуги, что и оказывали ранее.

Отметим, что с 2020 года контроль над медучреждениями, входящими в государственную систему здравоохранения, будет осуществлять Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями, которое будет сформировано при Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

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