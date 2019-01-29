Сотни семей вынужденных переселенцев получили новые дома - ФОТО

В поселке Умид Гарадагского района Баку построенные по второму этапу новые жилые здания на 300 семей сданы в пользование вынужденным переселенцам.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, передает Day.Az.

Было отмечено, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране продолжаются широкомасштабные мероприятия для решения социальных проблем вынужденных переселенцев, улучшения их жилищно-бытовых условий.

По информации, в новые здания, построенные в поселке Умид, в первую очередь, переселяются вынужденные переселенцы, проживающие в опасных и сложных условиях.

Напомним, что поселок Умид был заложен в 1999 году с вводом в эксплуатацию 110 частных жилых домов для беженцев и вынужденных переселенцев. Согласно госпрограмме, в 2014 году в поселке на первом этапе для 200 семей вынужденных переселенцев были построены и сданы в эксплуатацию три пятиэтажных здания, школа на 220 ученических мест. На втором этапе на территории помимо жилых зданий построены детсад на 140 мест, административное здание, медпункт и пр.

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