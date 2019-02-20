В Азербайджане со следующего года планируется в ограниченном виде внести в пакет услуг системы обязательного медицинского страхования экстракорпоральное (искусственное) оплодотворение.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, передает Day.Az.

В Агентстве сообщили, что также в пакет услуг в ограниченном виде планируется внести и услуги по трансплантации органов.

В настоящее время в связи с этим проводится оценивание.

В настоящее время обязательное медицинское страхование осуществляется в Мингячевире, Евлахском и Агдашском районах. Пилотный проект продлится до конца этого года.

Отметим, что в 2019 году планируется завершить все подготовительные работы для перехода больниц Азербайджана к системе обязательного медицинского страхования. С 2020 году планируется начать применение данной системы.