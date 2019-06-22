https://news.day.az/society/1131439.html Спасатели нашли тела обоих братьев, утонувших в реке в Азербайджане
Спасатели нашли тела обоих братьев, утонувших в реке в Азербайджане
Завершились поиски тела и второго из братьев - Садыгова Рамала Сеймур оглу (2006), утонувшего вчера в Куре на территории села Ашагы Нохудлу Сальянского района.
Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС, передает Day.Az.
Ранее спасатели-водолазы МЧС в пяти километрах от места его нахождения обнаружили и извлекли из реки тело другого брата - жителя села Ашагы Нохудлу Сальянского района Садыгова Равана Сеймур оглу (2003).
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