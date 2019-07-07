В советское время Внешторгиздат выпустило комплект открыток "Миниатюры Азербайджана", созданными в 16 веке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, комплект открыток был составлен, в основном, на материале Государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина (Ленинград). Также включены некоторые миниатюры из зарубежных фондов.

Азербайджанская миниатюра представляет собой одну из интереснейших страниц во многовековой истории искусства народов Ближнего и Среднего Востока и по праву занимает почетное место в сокровищнице мировой художественной культуры.

Азербайджанская миниатюра развивалась под влиянием восточной поэзии. Восточная поэзия была неиссякаемым источником вдохновения художников, обогащала их искусство гуманистическими идеями, вечно живыми, проникновенными образами.

Азербайджанская миниатюра прошла сложный и длительный путь развития, и достигла своего высшего расцвета в 16 веке.

"На привале". Миниатюра из альбома, 60-е годы 16 в. Казвинская школа.

"Шахзаде у цветущего дерева". Художник Солтан Мохаммед. Миниатюра из альбома, 40-е годы 16 в. Тебризская школа.

"Охота". Миниатюра из альбома, 40-50е годы 16 в. Тебризская школа

"Прием послов". Художник Зейн-ал-абдин. Миниатюра из рукописи "Баяз". 1601-1602 гг. Тебризская школа

"Дворцовые празднества". Миниатюра из рукописи "Диван" Хафиза, 30-е годы 16 в. Тебризская школа.

"Поэт и вельможа". Миниатюра из рукописи "Тухфат ал-ахрар" Джами, 70-е годы 16 в. Казвинская школа.

"Солтан Санджар и старуха". Художник Султан Мохаммед. Миниатюра из рукописи "Хамсе" Низами. 1539-1549 гг. Тебризская школа.

"Хосров и Ширин", миниатюра из рукописи "Пандж Гандж" Амир Хосрова Дехлеви. 40-е годы 16 в. Тебризская школа

"Хосров и Ширин слушают сказки прислужниц". Миниатюра из рукописи "Хамсе" Низами. 1539-1543 гг. Тебризская школа.

"На отдыхе". Миниатюра из рукописи "Гуй и човган" Арифи, 1524-1525 гг. Тебризская школа.

"Сценка из придворной жизни". Художник Мирза Али. Правая сторона двойной миниатюры из рукописи "Лаваех" Джами, 40-е годы 16 в. Тебризская школа

"Встреча шаха с дервишем на охоте". Миниатюра из рукописи "Шах и дервиш" Хилали, 1537-1538 гг. Тебризская школа

"Встреча старика с молодой красавицей". ХУдожник Мухамеди. Из рукописи "Тухфат ал-ахрар" Джами. 70-е годы 16 в. Казвинская школа

"На охоте". Миниатюра из рукописи "Гуй и човган" Арифи. 1524-1525 гг. Тебризская школа.

"Шахская охота". Левая сторона двойной миниатюры из рукописи "Золотая цепь" Джами, 1549 г. Тебризская школа.

"Шахская охота". Художник Солтан Мохаммед. Правая сторона двойной миниатюры из рукописи "Золотая цепь" Джами, 1549 г. Тебризская школа

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