Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана (Агентство ОМС) в преддверии внедрения ОМС проводит тренинги в различных медицинских учреждениях страны. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ОМС, передает Day.Az.

Согласно сообщению, тренинги проводятся в соответствии с указом главы государства о мерах по обеспечению внедрения ОМС. В связи с этим идет процесс оцифровки документации медицинских учреждений, а также подготовка к подключению онлайн-системы ОМС.

Как сообщили в Агентстве ОМС, тренинги проведены в таких медицинских учреждениях как Нейрохирургическая больница, Лечебно-диагностический центр в Зиря, Медицинская реабилитационная больница, Детский реабилитационный центр, Лечебно-диагностический центр в Забрате и других медицинских учреждениях.

В рамках оцифровки будет налажено программное обеспечение онлайн-системы, в которой будет осуществляться регистрация граждан. В системе будет информация об отделениях, врачах, обслуживающих пациента, назначенных ему обследованиях и лечении (амбулаторном и стационарном). Также система позволит узнать о наличии медицинского страхования прошедших регистрацию граждан. Информация о диагнозах и лабораторных анализах позволит в рамках системы проводить медэкспертизу.

В ходе тренинга участникам была дана информация о правилах пользования системой, каждый участник получил соответствующий доступ и пароль.

Согласно плану, все медицинские учреждения будут проходить обучение по обязательному медицинскому страхованию.

С первого января 2020 года в Азербайджане будет внедрено обязательное медицинское страхование.

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