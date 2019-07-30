В Агдашском районе обнаружена гигантская змея.



Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, инцидент имел место в селе Гумлаг.



Так, житель села Фархад Мустафаев, работая у себя во дворе, заметил змею длиной 5,5 метров и убил ее.

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