https://news.day.az/society/1142995.html В Азербайджане обнаружили гигантскую змею - 5,5 метра - ФОТО
В Агдашском районе обнаружена гигантская змея.
В Азербайджане обнаружили гигантскую змею - 5,5 метра - ФОТО
В Агдашском районе обнаружена гигантская змея.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, инцидент имел место в селе Гумлаг.
Так, житель села Фархад Мустафаев, работая у себя во дворе, заметил змею длиной 5,5 метров и убил ее.
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