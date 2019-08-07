На мероприятиях, проведенных в Гахе и Загатале на тему "Внедрение системы обязательного медицинского страхования в стране", представители Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана проинформировали участников о пакетах медицинских услуг. Об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство, передает Day.Az.

В частности было отмечено, что использование скорой и неотложной медицинской помощи относится к базовой части, и подразумевается бесплатным для всех граждан. Но для использования специализированной медицинской помощи, которая является дополнительной частью пакета услуг, нужно будет платить страховые взносы. Однако группы, пользующиеся льготами, освобождены от страховых взносов.

По словам представителей исполнительной власти Гаха и Загатала, мероприятие проводилась в соответствии с указом Президента "О ряде мер по обеспечению внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане".

В целях охраны здоровья населения и повышения качества медицинских услуг со следующего года планируется ввести в стране обязательное медицинское страхование.

Ранее подобные разъяснительные мероприятия проводились в Губинском, Гусарском и Балакенском районах.

Седьмого августа планируется проведение в Шекинском и Огузском районах.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!