Заложенность носа - это не самостоятельная болезнь. Обычно это является признаком других заболеваний. Заложенный нос создает ощущение дискомфорта и мешает дышать. К тому же заложенность носа является четвертой самой распространенной болезнью, по причине которой люди обращаются к врачу. В зрелые годы круг проблем, вызывающих заложенность носа, значительно шире, чем в детстве. Поэтому ЛОР-врач должен выяснить настоящую причину насморка.

Основные причины насморка. Возможно, в основе хронического насморка лежит наследственность, например, аллергическое воспаление, но все остальные предпосылки мы обеспечиваем себе сами, так как нередко заложенность носа связана с образом жизни и профессией. Внешняя среда тоже многое определяет: бытовая химизация, устройства для контроля микроклимата, электроника, ионизирующие молекулы газов в составе воздуха, бактерии, вирусы - все это оказывает влияние на состояние слизистой носа. К заболеваниям, приводящим к заложенности носа относятся: ОРВИ, аллергический ринит, вазомоторный ринит, атрофический ринит, острый и хронический ринит, длительное использование сосудосуживающих препаратов, полипы в носу. Заложенность носа часто сопровождается нарушениями секреции слизистой.

Что происходит в этот момент?

-Выделения из носа или, наоборот, сухость;

-Зуд, чихание;

-Нарушение обоняния;

-Слезоточивость;

-Головные боли;

-У детей - кашель и боль в ушах.

Что делать при заложенности носа? Даже, если насморк только-только появился, игнорировать его не стоит, а надо начинать лечить. Вначале это обычный насморк, но со временем воспаление из носовой полости распространяется дальше - в носовые придаточные пазухи, носоглотку, горло, уши, и затрагивает даже слизистую оболочку глубоких дыхательных путей. Имеется широкий выбор средств для устранения этих симптомов. Эти симптомы может купировать применение аэрозоля, содержащего морскую воду. В целях профилактики надо остерегаться причин возникновения заложенности носа. Быть подальше от аллергенов, беречь себя от простуды, реже использовать сосудосуживающие препараты, лечить полипы. Если все-таки есть сильная головная боль или ушная боль, рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

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