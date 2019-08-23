ГЭЦ предупреждает абитуриентов, поступивших в ссузы
В Азербайджане сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в ссузы на базе 9-летнего образования. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Регистрация зачисленных в ссузы на базе 11-летнего образования завершится 29 августа.
Регистрация абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения, продлится до 27 августа.
Зачисленные на вакантные места высших учебных заведений должны пройти регистрацию с 23 августа по 2 сентября с представлением документов в учебное заведение, в которое они поступили.
Если абитуриент не пройдет регистрацию в указанные сроки, это будет расценено как отказ от размещения по специальности.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре