В Азербайджане сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в ссузы на базе 9-летнего образования. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Регистрация зачисленных в ссузы на базе 11-летнего образования завершится 29 августа.

Регистрация абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения, продлится до 27 августа.

Зачисленные на вакантные места высших учебных заведений должны пройти регистрацию с 23 августа по 2 сентября с представлением документов в учебное заведение, в которое они поступили.

Если абитуриент не пройдет регистрацию в указанные сроки, это будет расценено как отказ от размещения по специальности.

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