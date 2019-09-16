Государственный телеканал AzTV (Азербайджанское государственное телевидение) сменил логотип, сообщает Day.Az.

Отныне в правом верхнем углу экрана вместо традиционного логотипа будет слово AzTV белым шрифтом на синем треугольнике.

Day.Az представляет новый логотип  AzTV:

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