https://news.day.az/society/1156624.html Государственный телеканал AzTV сменил логотип - ФОТО
Государственный телеканал AzTV сменил логотип - ФОТО
Государственный телеканал AzTV (Азербайджанское государственное телевидение) сменил логотип, сообщает Day.Az.
Отныне в правом верхнем углу экрана вместо традиционного логотипа будет слово AzTV белым шрифтом на синем треугольнике.
Day.Az представляет новый логотип AzTV:
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