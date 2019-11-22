Госагентство по обязательному медстрахованию Азербайджана обратилось к гражданам
Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана обратилось к гражданам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, для регистрации граждан в медицинских заведениях требуется удостоверение личности.
В связи с тем, что в стране с 1 января 2020 года войдет в силу обязательное медицинское страхование, ведутся работы по созданию инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий.
В ряде районных больниц уже создано соответствующее программное обеспечение для перехода на электронную систему деятельности, а также установлены регистрационные стойки. Во время регистрации в медицинском учреждении обязательным условием является наличие удостоверения личности.
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