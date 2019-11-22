Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана обратилось к гражданам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, для регистрации граждан в медицинских заведениях требуется удостоверение личности.

В связи с тем, что в стране с 1 января 2020 года войдет в силу обязательное медицинское страхование, ведутся работы по созданию инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий.

В ряде районных больниц уже создано соответствующее программное обеспечение для перехода на электронную систему деятельности, а также установлены регистрационные стойки. Во время регистрации в медицинском учреждении обязательным условием является наличие удостоверения личности.