В Шамкирском районе, на автомагистрали Шамкир - Гедабей произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения легковых автомобилей марок Mitsubishi Pajero и ВАЗ-21011 погибли 5 человек, включая малолетнего ребенка.

Установлены личности погибших при ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии погибли жители Шамкирского района - Алиева Хаят Рашад гызы 2018 г.р., Оруджова Нубар Дильгам гызы 1994 г.р., Оруджов Вугар Байрам оглу 1974 г.р., Оруджов Дильгам Байрам оглу 1970 г.р. и Оруджова Расмия Нуреддин гызы 1971 г.р.

Выясняются обстоятельства ДТП.

ХХХ

Задержан водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, совершивший ДТП, в результате которого погибли 5 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Абдыев Турал дал показания.