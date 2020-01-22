https://news.day.az/society/1195987.html Сильный пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы
Сильный пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы
В Баку произошел пожар в 17-этажном жилом здании.
Как передает Day.Az, пожар возник в жилом здании по улице Натига Алиева в Хатаинском районе столицы.
Возгорание произошло в электрическом щите 16-го этажа здания, жители были эвакуированы.
На место происшествия были привлечены техника и живая сила Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В результате проведенных мероприятий пожар был потушен.
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