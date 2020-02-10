Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в настоящее время реализуются масштабные проекты в области дорожной инфраструктуры, которые приведут к развитию сельского хозяйства, туризма и промышленности в регионах, а также обеспечат комфортное передвижение граждан, облегчат грузовые и пассажирские перевозки. Одним из таких проектов является реконструкция автомагистрали Губа-Гонагкенд протяженностью 46 км, которая соединяет 66 населенных пунктов с населением 68 тысяч человек.

Об этом сообщили Trend в Госагентстве "Азербайджанские автомобильные дороги", передает Day.Az.

Автомобильная дорога Губа-Гонагкенд реконструируется в соответствии с рельефом района, к которому она относится, и III и IV техническими категориями. Ширина дорожного покрытия составляет 12 и 10 метров, а проезжей части - 7 и 6 метров.

Поскольку автодорога использовалась в течение долгого времени без проведения капитального ремонта, дорожное покрытие износилось.

По этой причине, в рамках проекта были проведены работы по демонтажу старого покрытия, выкапыванию непригодного грунта, засыпке и уплотнению подходящего материала, а в некоторых местах для получения нормативной ширины дороги убраны скалистые породы горных склонов, расширен грунт, а склоны выравнены механическим способом.

Вдоль дороги были установлены и изолированы металлические, асбестовые и железобетонные водопроводные трубы различного диаметра в количестве 46 штук, установлены стены для обеспечения безопасности транспортных средств, а также сооружения бетонных канав для направления атмосферных вод в верхние части дороги.

Кроме того, вдоль дороги был заложен тротуар.

В рамках проекта на 35, 36 и 41 километрах дороги над малыми горными реками построены 3 моста, на 43 и 46 километрах дороги - новые мосты над реками Бабачай и Джимичай. Длина моста через Бабачай составляет 126 метров, а длина моста через Джимичай - 80 метров. Вокруг обоих мостов были построены железобетонные опорные стены.

В настоящее время ведутся работы по расширению проезжей части автомобильной дороги на территории села Тенгеалты, а между скалами строится железобетонное сооружение длиной 150 метров. Высота плотины, расположенной на окраине Вельвелечай, у долины Тенге, составит 12 метров. Расширение дороги охватывает 29-30 километров трассы Губа-Гонагкенд. Расширение дороги с 4-5 метров до 7-12 метров планируется за счет речных дамб и обрывов скал.

Реконструкция дороги, проходящей через Амсар, Нюгеди, Пюстакасим, Гам-Гам, Тенгеалты и другие населенные пункты Губинского района, не только облегчит передвижение людей по дороге, но и позволит оперативно доставлять свою сельхозпродукцию покупателям, а также расширит туристический потенциал региона.