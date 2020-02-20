Как составная часть цикла мероприятий, связанных с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида, по инициативе посольства Азербайджана в Индонезии государственной компанией "Почта Индонезии" изданы почтовые марки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на почтовой марке изображен цветок миндаля - лого кампании "Справедливость к Ходжалы!", инициатором которой является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, и отмечен веб-адрес кампании.

Целью указания на марке веб-адреса кампании является расширение масштабов пропаганды среди жителей Индонезии реалий о Ходжалинском геноциде и армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Согласно информации государственной компании "Почта Индонезии", марка, выпущенная в оборот в центральных и региональных почтовых отделах в середине февраля, вызвала большой интерес у индонезийских филателистов.