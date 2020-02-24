Вчера вечером в Гарадагском районе Баку автомобиль Mercedes врезался в столб и загорелся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, во время инцидента водитель автомобиля по имени Орхан сгорел заживо.

На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, которые потушили огонь.