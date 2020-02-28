https://news.day.az/society/1207383.html Штаб при Кабмине обратился к гражданам
Штаб при Кабмине обратился к гражданам
"Закрытие ирано-азербайджанской границы не в нашей компетенции. Но и граждане должны работать с нами сообща".
Как сообщает Day.Az, об этом сообщила член штаба, созданного при Кабинете министров в связи с коронавирусом, заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, 10 дней как в Иране был обнаружен коронавирус, все еще продолжаются поездки туда: "Люди сами должны уменьшить количество поездков. Даже тем, кто пересекает границу, но у которых не наблюдается повышенная температура, раздаются специальные листы. Мы рекомендуем меньше выходить из дома, быть осторожными".
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