"Закрытие ирано-азербайджанской границы не в нашей компетенции. Но и граждане должны работать с нами сообща".

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила член штаба, созданного при Кабинете министров в связи с коронавирусом, заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, 10 дней как в Иране был обнаружен коронавирус, все еще продолжаются поездки туда: "Люди сами должны уменьшить количество поездков. Даже тем, кто пересекает границу, но у которых не наблюдается повышенная температура, раздаются специальные листы. Мы рекомендуем меньше выходить из дома, быть осторожными".