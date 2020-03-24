Если понадобится, больницы в Азербайджане будут оснащены дополнительными койками и оборудованием

Если понадобится, больницы в Азербайджане будут оснащены дополнительными койками и медицинским оборудованием.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в эфире телеканала АзТВ министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев.

"На сегодняшний день ситуация в Азербайджане не достигла таких масштабов, как в других странах. И мы приложим усилия для того, чтобы не достигла и в будущем. Но, если возникнет необходимость, больницы в стране смогут перейти на усиленный режим работы", - сказал министр.

По его словам, к мероприятиям по борьбе с коронавирусом подклбчены все министерства и главы всех государственных структур.

"По каждой сфере предусмотрены и запасные мероприятия, подготовлены планы А и В. Есть даже резервные госпитали. одним словом, мы готовы ко всему. Но стараемся сделать все, чтобы ситуация в Азербайджане не достигла того, что происходит в других странах", - заявил Ширалиев.

Министр также прокомментировал визит специалистов ВОЗ в нашу страну. "Они приехали и увидели, что в Азербайджане уже предпринимаются опережающие меры, что все организовано на высоком уровне", - добавил Ширалиев.