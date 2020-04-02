https://news.day.az/society/1219016.html В Азербайджане из дома можно будет выйти только со спецпропуском - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане из дома можно будет выйти только со спецпропуском - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане готовятся специальные пропуска, с которыми граждане смогут выходить из дома.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, пропуск будет подготовлен и обнародован в ближайшее время.
"Поскольку пропуск еще не готов, мы не предоставляем информацию об этом. В пропуске будут уточнены правила и механизм контроля, согласно которому граждане могут выходить из дома".
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