В Азербайджане из дома можно будет выйти только со спецпропуском

В Азербайджане готовятся специальные пропуска, с которыми граждане смогут выходить из дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, пропуск будет подготовлен и обнародован в ближайшее время.

"Поскольку пропуск еще не готов, мы не предоставляем информацию об этом. В пропуске будут уточнены правила и механизм контроля, согласно которому граждане могут выходить из дома".