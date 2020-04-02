В Баку выявлены пункты продажи непригодного к употреблению мяса

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AПБ) продолжает меры по охране здоровья населения и обеспечению его безопасными продуктами питания.

Как сообщили Trend в Агентстве,сотрудниками в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом были проведены рейды в местах забоя и продажи скота в Бинагадинском, Наримановском и Хатаинском районах города Баку, передает Day.Az.

Согласно данным, в ходе рейдов были выявлены пункты продажи мяса в антисанитарных условиях и без ветеринарной экспертизы. Сотрудниками агентства владельцам объектов были представлены уведомления об осуществлении деятельности в соответствии с требованиями законодательства. В рамках проведенных мониторингов были доведены до внимания требования, предъявляемые в рамках мер по борьбе с коронавирусом, методические указания по деятельности пунктов по забою скота.

Отметим, что в рамках этих мероприятий агентство проводит широкую пропагандистскую работу, связанную с просвещением субъектов предпринимательства, работающих в сфере питания. До сих пор агентством было подготовлено и официально представлено несколько методических предписаний соответствующим субъектам предпринимательства.

Агентство еще раз призывает граждан не пользоваться услугами пунктов по забою, которые действуют незаконно, и в то же время грубо нарушают требования безопасности пищевых продуктов; активно участвовать в процессе укрепления механизмов общественного контроля в этом направлении, а также информировать по телефону АПБ о незаконной деятельности в этой области.