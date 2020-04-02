В Азербайджане усиливается соцзащита малообеспеченных семей

В рамках мер по борьбе с коронавирусом в стране социальная защита малообеспеченных семей находится в центре внимания.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, постановление Кабинета министров от первого апреля 2020 года "Об упрощении процедуры выдачи государственной адресной социальной помощи малообеспеченным семьям в условиях борьбы с пандемией коронавируса нового вида COVID-19" служит именно этой цели, передает Day.Az.

Согласно постановлению, предоставление адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в стране, срок действия которой истекает с первого марта во время особого карантинного режима, продлен до первого числа месяца, следующего после даты завершения режима карантина.

Таким образом, в соответствии с законодательством, адресная соцпомощь назначается семье сроком на два года. Однако, в текущей ситуации, она не будет приостановлена, и будет продолжена до завершения особого режима карантина без надобности обращения для повторного назначения соцпомощи.

Отметим, что в настоящее время адресную государственную социальную помощь получают до 70 тысяч семей, и в среднем каждая семья ежемесячно получает 216 манатов.

В марте истек срок выдачи адресной соцпомощи, назначенной 3 516 семьям, но благодаря нововведениям они и дальше будут ее получать.