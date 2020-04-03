Технический осмотр маломерных судов временно приостановлен

В связи с особым карантинным режимом, применяемым в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана, Государственной службой надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС в течение 2020 года временно приостанавливается процесс технического осмотра маломерных судов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, будет предоставлена дополнительная информация о дате проведения технического осмотра.

"В течение особого карантинного режима не будет взиматься штраф с владельцев маломерных судов, срок техосмотра которых истек", - отмечается в сообщении.