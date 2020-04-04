Миграционная служба Азербайджана представила очередной социальный видеоролик в связи с коронавирусом

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана подготовила очередной видеоролик с хештегом #evdəqal.

Как сообщили Trend в Госслужбе, ролик подготовлен в рамках проводимой в стране просветительской кампании #evdəqal по профилактике коронавирусной инфекции, передает Day.Az.

"Выражаем благодарность представителям дипломатического корпуса и зарубежным бизнесменам, оказавших поддержку в подготовке видеоролика, отозвавшихся на наши призывы", - сказали в ГМС.