Движение общественного транспорта не ограничивается. Некоторые СМИ неверно преподнесли последнюю информацию Оперативного штаба.

Об этом сказал Day.Az глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов, комментируя решение Оперштаба о полном приостановлении въезда и выезда на территорию Азербайджана с 00:00 5 апреля 2020 года до 00:00 20 апреля наземным и воздушным транспортом, за исключением перевозки грузов.

По словам Мамедова, это решение не означает, что на территории страны будет запрещено движение общественного транспорта - он продолжит работать в рамках существующих ограничений.

"В тексте решения оперативного штаба, опубликованного вечером 4 апреля, четко отмечено, что с полуночи полностью запрещается транспортное сообщение на въезд и выезд из Азербайджана наземным и воздушным транспортом, включая внутренние авиарейсы", - сказал Ибрагим Мамедов.

Глава пресс-службы Кабмина добавил, что говоря о внутренних авиарейсах речь в первую очередь идет о рейсах из Начхыванской Автономной Республики в Баку и обратно.