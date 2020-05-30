Защищаем здоровье детей в период карантина

Впереди 1 июня - день защиты детей. Для любого родителя вопрос здоровья ребенка является самым важным. В вопросах сохранения здоровья растущего организма очень важна профилактика, ведь, как известно, предупредить легче, чем лечить, да и лечение, если понадобится, то лучше проводить его своевременно, когда минимальны осложнения и затраты времени и сил.

Об этом сказала в комментарии Day.Az врач физиотерапевт-реабилитолог Центрального таможенного госпиталя Саида Керимова.

По словам врача, июнь в некоторых зарубежных странах, например в США, является месяцем профилактики сколиоза. Эта тема актуальна и для Азербайджана.

"Сколиоз - состояние, при котором позвоночник искривляется и закручивается вокруг своей оси. По каким причинам это происходит, чаще всего неизвестно (отсюда и название самой распространенной формы болезни - идиопатический, т.е. без известной причины). Так как основной пик заболеваемости приходится на возраст 10-18 лет и чаще всего начало бессимптомное. Вовремя понять, что есть проблемы, должны именно родители и медсотрудники, которые чаще всего контактируют с детьми и подростками. Искривление прогрессирует в период роста ребенка и в тяжелых случаях вызывает грубые деформации грудной клетки и нарушения в работе сердца, легких, искривление таза, укорочение конечности и прочие осложнения. На ранних стадиях заболевание успешно контролируется и лечится безоперационно. Лечебная гимнастика, упражнения по системе Шрот - наиболее часто используемые методики. На поздних же стадиях чаще всего требуется сложная и травматичная операция. Поэтому так много внимания уделяется раннему выявлению заболевания", - подчеркнула наша собеседница.

Сколиоз и нарушения осанки тесно связаны между собой, неправильная осанка усугубляет прогрессирование заболевания, отметила врач. По ее словам, в условиях продолжающегося карантина и дистанционного обучения, вопросы, связанные с осанкой и организацией учебного процесса, переводятся в домашние условия. В условиях школы есть моменты, на которые нужно обращать внимание и которые опять будут играть роль по возвращению детей в учебные заведения. Осанка за партой, соответствие роста ребенка и габаритов школьной мебели, средний вес рюкзаков и портфелей - все это факторы, которые действуют на состояние позвоночника и мышц у детей. Здесь есть свои нормативы.

"Дома все по-другому. И если тяжелые портфели таскать не приходится, и это, конечно, плюс, то дистанционно дети больше времени проводят за смартфоном и компьютером. Здесь есть свои нюансы. Да и не секрет, что дети зависают перед гаджетами не только ради онлайн-уроков и в итоге время, проведенное за компьютером, измеряется часами. При работе за компьютером действуют те же правила эргономики, что и для взрослых - правильная организация рабочего места (монитор на уровне глаз, без бликов и засветов, голова не опущена вперед - уши и плечи на одной линии и т.д.), беспрерывно, часами не сидеть, чередовать работу за компьютером с физической активностью. Это базовые советы по сохранению правильной осанки", - сказал Саида Керимова.

Как же определить, что у ребенка сколиоз?

Конечно же, это в первую очередь скрининг (профосмотр у специалиста) на сколиоз каждые полгода, отметила врач-реабилитолог. Помимо того, есть моменты, на которые могут обратить внимание родители. Это видимая асимметрия в уровне плеч, лопаток, линии талии и таза.

"Сколиоз чаще всего не создает поначалу никаких проблем, помимо косметической деформации. В этом его коварство. Если есть подозрения, обязательно обращайтесь к специалисту. С пожеланиями здоровья и добра всем нам и нашим детям", - сказала Саида Керимова.

Лейла Таривердиева