Некоторых пассажиров не будут пускать в автобусы в Азербайджане - НОВЫЕ ПРАВИЛА
Если после 15 июня междугородняя пассажироперевозка возобновится, то автобусы будут работать по новым правилам.
Как передает Day.Az, данное заявление в ответ на запрос Trend поступило от начальника отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта (DANX) Нуриды Аллахяровой.
"Согласно правилам, кабина транспортных средств будет заполнена пассажирами не полностью и на эти автобусы будет продано ограниченное количество билетов. Необходимы медицинские маски и перчатки. Эти правила огласили в 56 автовокзалах и автобусных станциях".
Н.Аллахярова отметила, что даже при наличии билета, не соблюдающего правила пассажира не допустят в автобус.
Междугородние автобусы будут парковать в определенных местах отдыха для дезинфицирования салонов.
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