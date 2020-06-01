Некоторых пассажиров не будут пускать в автобусы в Азербайджане

Если после 15 июня междугородняя пассажироперевозка возобновится, то автобусы будут работать по новым правилам.

Как передает Day.Az, данное заявление в ответ на запрос Trend поступило от начальника отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта (DANX) Нуриды Аллахяровой.

"Согласно правилам, кабина транспортных средств будет заполнена пассажирами не полностью и на эти автобусы будет продано ограниченное количество билетов. Необходимы медицинские маски и перчатки. Эти правила огласили в 56 автовокзалах и автобусных станциях".

Н.Аллахярова отметила, что даже при наличии билета, не соблюдающего правила пассажира не допустят в автобус.

Междугородние автобусы будут парковать в определенных местах отдыха для дезинфицирования салонов.