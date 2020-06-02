Фархад Бадалбейли: Умоляю вас, носите маски!

"Если так пойдет и дальше, вероятно, что метро закроют снова".

Как сообщает Day.Az, об член Совета общественного контроля Фонда по борьбе с коронавирусом Фархад Бадалбейли сказал Qafqazinfo, комментируя инцидент в бакинском метро между сотрудниками полиции и гражданами из-за маски.

Призывая граждан быть более ответственными, народный артист выразил сожаление по поводу распространившегося об этом инциденте видео:

"Мы должны следовать закону. Прежде всего, этот закон только во благо граждан, ради их здоровья и предотвращения распространения заболевания. Я поражен. На видео я видел взрослых мужчин без масок. Наоборот, они должны объяснять молодежи о значимости медицинских масок. Это не игра, полиция выполняет свою работу. Мы также должны знать наш гражданский долг. Ведь это для нас. Я очень боюсь наступления второй волны.

Поэтому я призываю вас, мои дорогие, умоляю вас, носите маски. Это важно. Посмотрим правде в глаза - это бедствие распространилось по всему миру. Если есть закон, он должен применяться. Милли Меджлис решил наложить штраф в размере 200 манатов. В конце концов, 200 манатов - это большие деньги. Вместо этого носите маску. Речь идет не о деньгах, носите маску для себя и своих близких, соблюдайте социальную дистанцию. Я надеюсь, что подобные события не произойдут в будущем".