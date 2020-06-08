На Бакинском бульваре установлены смотровые бинокли

На Бакинском бульваре установлено четыре новых стационарных смотровых бинокля, которые позволят наблюдать за пейзажами на более дальних расстояниях. Приборы установлены на территории торгового центра Dəniz Mall.

Как сообщили в понедельник Trend в ТЦ, приблизительно два месяца наблюдать за пейзажами в смотровые бинокли можно будет бесплатно, передает Day.Az.

"Согласно мировой практике, использование данных устройств платное во всех странах. Однако с учетом того, что торговый центр открылся недавно, в течение некоторого времени они будут бесплатными. В настоящее время обсуждается размер платы за использование биноклей. Цена определится в ближайшее время", - сказали в ТЦ.

Напомним, что ТЦ Dəniz Mall заработал первого июня. Торговый центр, сооруженный в архитектурном стиле здания Сиднейского оперного театра, является крупнейшим в Азербайджане. Его площадь составляет 120 тысяч квадратных метров. Здесь расположены развлекательные центры, магазины, ресторан и кинотеатр.