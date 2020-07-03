Азер Бадамов: Легкого решения проблемы пандемии не существует - это должен понимать каждый житель страны

Каждый житель нашей страны должен знать, что ситуация с коронавирусом довольно сложная и нет краткосрочного и легкого решения этой проблемы. Мы должны понимать, что период пандемии может продлиться дольше нескольких недель, и должны адаптировать свое поведение и образ жизни к ситуации.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

Как отметил наш собеседник, за последние 17 лет инфраструктура здравоохранения в Азербайджане прошла модернизацию, а ее материально-техническая база была обновлена в значительной степени. Если бы мы не сделали этого вовремя, сегодня здоровье граждан было бы более уязвимым во время пандемии.

"Сразу же после объявления о глобальной пандемии коронавируса, отведение некоторых больниц в этом направлении по распоряжению Президента Ильхама Алиева для ковидных больных, немедленная госпитализация пациентов с COVID-19, а также введение карантинных мер позволило сохранить количество заражений в Азербайджане на низком уровне", - отметил он.

Парламентарий напомнил, что несмотря на положительную динамику инфицирований в апреле, глава государства поручил построить 10 модульных больниц. Когда началось строительство этих больниц, продолжил он, никто не мог предположить, что ежедневное количество заразившихся будет превышать 500 человек.

Комментируя открытие 24 июня корпуса инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы номер 1, депутат заявил: "Благодаря этому событию население района не будет чувствовать страх при увеличении числа зараженных COVID-19 и больные вирусом смогут получить качественную медицинскую помощь. Продуманная политика Президента Ильхама Алиева позволяет государству защищать здоровье и улучшать социальное обеспечение граждан в любой чрезвычайной ситуации".

По мнению нашего собеседника, единственная цель ужесточения карантинного режима - разорвать цепь передачи коронавирусной инфекции и защитить здоровье людей.

"Первый строгий карантинный режим был применен с 24 марта по 20 апреля. Результаты были очевидны. Число ежедневных заболевших было меньше, чем количество вылечившихся. Однако смягчение карантинного режима усилило контакты между людьми. Смягчение карантина не означает, что коронавирус полностью исчез. От людей по-прежнему требовалось носить медицинскую маску, соблюдать социальную дистанцию и использовать дезинфицирующие средства.

К сожалению, безответственное отношение некоторых граждан к этим требованиям вновь усугубило ситуацию и привело к увеличению количества зараженных. Как заявлял глава государства, главная цель - защита здоровья наших граждан. Поэтому Оперативный штаб проанализировал ситуацию и вновь счел необходимым ввести 14-дневный специальный карантинный режим", - пояснил он.

Депутат выразил сожаление безответственным поведением ряда граждан во время пандемии.

"Люди должны понимать, что наша безответственность наносит ущерб национальной безопасности страны. Наше государство провело достаточно агитационной работы по просвещению людей. К сожалению, определенное количество людей не воспринимает это всерьез", - полагает депутат.

Парламентарий далее заявил о необходимости использования методов воздействия на таких людей: "Мы должны понимать, что государство применяет штрафы ради здоровья граждан. Если мы не хотим платить штраф, давайте носить медицинскую маску, что не требует особых усилий. Ведь это важно и для нас, и для наших близких".

В заключение он отметил важность общественной критики в этом вопросе.

"Если кто-то не надевает медицинскую маску в общественном месте, мы должны выразить ему свой протест, чтобы он засмутился и надел медицинскую маску. В конце концов, мы видим, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева также носят медицинские маски. Мы должны последовать их примеру и свыкнуться с новым образом жизни", - заключил Азер Бадамов.

Абдул Керимханов