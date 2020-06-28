Житель Баку решил поменять место линии и оставил без газа 1 200 абонентов

Сегодня около 12:00 один из жителей Садового массива в поселке Новханы пытался поменять место газовой линии без уведомления Управление по эксплуатации газа Сумгайыта.

Как сообщили Day.Az в ОО "Азеригаз", для установки дверного прохода он приостановил подачу газа, оставив без оного около 1 200 абонентов.

"К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники соответствующей инстанции. Они также проинформировали об этом органы полиции. Также восстановлена подача газа на данной территории", - говорится в заявлении.