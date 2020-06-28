https://news.day.az/society/1248592.html Житель Баку решил поменять место линии и оставил без газа 1 200 абонентов - ФОТО
Житель Баку решил поменять место линии и оставил без газа 1 200 абонентов - ФОТО
Сегодня около 12:00 один из жителей Садового массива в поселке Новханы пытался поменять место газовой линии без уведомления Управление по эксплуатации газа Сумгайыта.
Как сообщили Day.Az в ОО "Азеригаз", для установки дверного прохода он приостановил подачу газа, оставив без оного около 1 200 абонентов.
"К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники соответствующей инстанции. Они также проинформировали об этом органы полиции. Также восстановлена подача газа на данной территории", - говорится в заявлении.
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